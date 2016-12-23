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Polis gözlerine inanamadı! Böcekli kutuda...

ABD’nin Chicago kenti yakınlarındaki bir kasabada 3 yaşındaki bir kız çocuğun ailesi tarafından ufak bir tahta kutu içinde yaşamaya zorlandığı ortaya çıktı.

Polis gözlerine inanamadı! Böcekli kutuda...
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:07
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İsmi açıklanmayan 3 yaşındaki minik kız çocuğu bölge şerifi Jeff Richwine tarafından ailesinin evinde tahtadan bir kutu içinde uyur halde bulundu. En fazla yarım metre uzunluğundaki tahta kutuya kapatılan kız çocuğunu gören polis gözlerine inanamadı.

Şerif eve geldiği sırada bile bunun gerçek olmaması için dua ettiğini kendi kendine " Umarım bu doğru değildir. Kim küçük bir kızı küçük bir kutunun içine hapsedebilir ki? Böyle bir şey olamamıştır" dediğini anlattı. Kızı gördüğü an ise "Düşünün… Aman Tanrım bu nasıl olabilir?" sözleriyle Şerif Richwine yaşadığı şoku anlatıyor. Eve gelip kızı sorduğu sırada bile ailenin her şey normalmiş gibi davrandığını söyleyen Şerif Jeff Richwine "küçük kız evin salonun ortasında bir kutu içinde duruyordu. Ancak kimse sanki o varmış gibi bile konuşmuyordu." dedi.

Kızın çoğu zamanı kutu içinde tutulduğu, kutunun içinde ise çok sayıda ölü böcek olduğu görüldü. Olayla ilgili küçük kızın 42 yaşındaki annesi Donna Short, 25 yaşındaki babası Christopher Short ve yaşları 20'nin altında 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Anne ve baba ve Patricia Meeks isimli genç kız çocuk istismarından, diğer 6 kişi ise çocuk istismarına göz yummak suçlarından yargılanacak.
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