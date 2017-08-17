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Polis fuhuş çetesine geçit vermedi

Antalya polisi, düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 15 kadın ve kadınları fuhuşa sürükledikleri iddia edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:09
Polis fuhuş çetesine geçit vermedi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı şahıslar tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekipler S.A. ve H.A. isimli şahısların birlikte hareket ettikleri kişilerle, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Şüphelilerin yurt dışından özellikle maddi durumları kötü olan kadınları buldukları ve kadınları çok para kazanacakları vaadiyle yol masraflarını karşılayarak Antalya’ya getirdikleri tespit edildi.

68 polisle operasyon yapıldı

Devam eden teknik dinleme ve gizli incelemelerde, A.Ö., B.T., M.B. ve A.Ö. isimli şahısların da S.A. ve H.A. ile irtibatlı oldukları ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaşıldı. A.Ö.’nün konyaaltı ilçesinde bir otelde görevli İ.B. ve otel işletmecisi A.K. ile fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.

Yapılan tüm teknik ve fiziki çalışmaların ardından 3 gün önce oluşturulan 26 ekiplik 68 polisle, şüphelilerin yakalanması ve fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. 1 ev ve 2 otele yapılan baskınlarda, 7 Moldova, 5 Ukrayna, 1 Rus, ve 2 Kırgızistan uyruklu kadın kurtarıldı. Kadınları pazarladığı ve yer temin ettiği ileri sürülen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin mekanlarında yapılan aramada fuhuştan kazanılan 13 bin 260 TL, 60 dolar, 200 euro para, cep telefonları, bilgisayar, sahte nüfus cüzdanları, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlar daha sonra sınır dışı edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ise 'fuhuşa aracılık etmek ve zorla fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:09
  1. Antalya
  2. Moldova
  3. dolar
  4. sağlık
  5. Ukrayna
  6. konyaaltı
  7. Kırgızistan
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