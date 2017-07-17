Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar

İstanbul'a gelen 4 Pakistanlı'yı iş bulma vaadiyle kaçırarak, işkence edip ailelerinden hayatları karşılığında 120 bin Euro fidye isteyen Afgan çete çökertildi. 4 Pakistanlı elleri arkalarından bağlı şekilde tutuldukları evde kurtarıldı. Pakistanlı Ali Javid'in kurtarılarak getirildiği emniyette babasına sarılması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:54
Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar

Pakistanlı Ali Javid, Zan Arşt Ahmad, Ahmed Raza ve Şhamiz Ali geçtiğimiz Haziran ayında yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptı. Sınırdan geçtikten sonra İstanbul'a gelen 4 Pakistanlı geçtiğimiz günlerde Sefaköy'de Pakistanlı Mohammed Bangash ile tanıştı. Bangash, kendilerine iş bulacağını söyleyerek 4 Pakistanlı'yı Arnavutköy'de bir eve götürdü. Burada kendilerini Afgan Hamid Ullah, Khan Abid ve soyadı tespit edilemeyen Amir adlı Afgan bekliyordu. 4 Pakistanlı eve girdiklerinde başlarına çoktan silah doğrultulmuştu. Elleri, ayakları ve gözleri bağlandı. Üzerlerindeki paralar ve cep telefonları alındı. Cep telefonlarından kaçırdıkları kişilerin ülkelerindeki aileleri arandı. Hayatları karşılığında verdikleri banka hesabına 120 bin Euro yatırmaları isteniyordu.

Pakistan'da uluslararası bir lojistik şirketinin ofisini işleten Ali Javid'in babası, fidye telefonunun ardından apar topar İstanbul'a geldi. Telefondaki kişi paranın yatırılmaması halinde oğlunu işkence ederek öldüreceğini söylüyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliğinin tecrübeli polisleri ve Müzakere ekibi, ilk iş olarak Pakistanlılar'ın kaçırıldığı bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Kamera görüntüleri incelendi. Rehinelerin kaçırılmadan önce aileleriyle yaptıkları telefon görüşmesinde Arnavuktöy'e gideceklerini öğrenen ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Arnavutköy'de Afganlılar'ın yoğun olarak kaldığı bir mahalle tespit edildi. Bu mahalledeki evler Gasp Büro ekiplerince adım adım izlendi. Polis, evlerden birine sık giriş çıkış olmadığını ve penceresinin yaz olmasına rağmen açılmadığını farketti. Evin perdeleri de sürekli kapalıydı. Yapılan istihbarat çalışmasında rehinelerin evde tutulduğu yönünde ipuçlarına ulaşan ekipler zaman kaybetmeden eve operasyon düzenledi. Rehineleri kaçıran Mohammed Bangash, Hamid Ullah ve Khan Abid kısa sürede etkisiz hale getirilerek yere yatırılıp kelepçelendi. 4 Pakistanlı rehine tutuldukları odada elleri arkadan bağlı olarak bulundu. Evde kaçırma olayının içindeki Amir adlı kişi bulunamadı.

3 kişi gözaltına alınırken, kurtarılan 4 Pakistanlı sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyonun ardından emniyete çağırılan baba oğlu Ali Javid'e sarılarak büyük bir sevinç yaşadı. Oğlunun kurtarılmasından büyük bir sevinç yaşayan baba operasyonu yapan Gasp Büro polislerine teşekkür etti.

Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:54
  1. afgan
  2. afgan çete
  3. istanbul
  4. fidye çetesi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    2. Dolar 10 ayın düşüğüne yakın..
    3. Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden..
    4. Bağdadi'nin yerine Tunisi
    5. Ersan Adem Gülüm Avustralya'da
    6. Lucas Leiva Lazio'da
    7. İETT otobüsünde yangın
    8. Katar krizinin arkasından o ülke çıktı!
    9. Yalancılıkta çığır açtı! Öyle..
    10. Ümit Özdağ'dan komik iddia: Parti..
    11. Lunaparkta dehşet… Ölü ve yaralılar var!
    12. Polis evin perdelerinin hiç..
    13. Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı..
    14. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat..
    15. SGK'dan müjdeli haber!
    16. Kocaeli'de yılanları çıkarmak için..
    17. Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
    18. Tek tip kıyafet için flaş gelişme!
    19. Teröristbaşını kudurtacak gelişme!..
    20. Olay çıkaracak müthiş iddia! Krizin..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait