Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar

Pakistanlı Ali Javid, Zan Arşt Ahmad, Ahmed Raza ve Şhamiz Ali geçtiğimiz Haziran ayında yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptı. Sınırdan geçtikten sonra İstanbul'a gelen 4 Pakistanlı geçtiğimiz günlerde Sefaköy'de Pakistanlı Mohammed Bangash ile tanıştı. Bangash, kendilerine iş bulacağını söyleyerek 4 Pakistanlı'yı Arnavutköy'de bir eve götürdü. Burada kendilerini Afgan Hamid Ullah, Khan Abid ve soyadı tespit edilemeyen Amir adlı Afgan bekliyordu. 4 Pakistanlı eve girdiklerinde başlarına çoktan silah doğrultulmuştu. Elleri, ayakları ve gözleri bağlandı. Üzerlerindeki paralar ve cep telefonları alındı. Cep telefonlarından kaçırdıkları kişilerin ülkelerindeki aileleri arandı. Hayatları karşılığında verdikleri banka hesabına 120 bin Euro yatırmaları isteniyordu.

Pakistan'da uluslararası bir lojistik şirketinin ofisini işleten Ali Javid'in babası, fidye telefonunun ardından apar topar İstanbul'a geldi. Telefondaki kişi paranın yatırılmaması halinde oğlunu işkence ederek öldüreceğini söylüyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliğinin tecrübeli polisleri ve Müzakere ekibi, ilk iş olarak Pakistanlılar'ın kaçırıldığı bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Kamera görüntüleri incelendi. Rehinelerin kaçırılmadan önce aileleriyle yaptıkları telefon görüşmesinde Arnavuktöy'e gideceklerini öğrenen ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Arnavutköy'de Afganlılar'ın yoğun olarak kaldığı bir mahalle tespit edildi. Bu mahalledeki evler Gasp Büro ekiplerince adım adım izlendi. Polis, evlerden birine sık giriş çıkış olmadığını ve penceresinin yaz olmasına rağmen açılmadığını farketti. Evin perdeleri de sürekli kapalıydı. Yapılan istihbarat çalışmasında rehinelerin evde tutulduğu yönünde ipuçlarına ulaşan ekipler zaman kaybetmeden eve operasyon düzenledi. Rehineleri kaçıran Mohammed Bangash, Hamid Ullah ve Khan Abid kısa sürede etkisiz hale getirilerek yere yatırılıp kelepçelendi. 4 Pakistanlı rehine tutuldukları odada elleri arkadan bağlı olarak bulundu. Evde kaçırma olayının içindeki Amir adlı kişi bulunamadı.

3 kişi gözaltına alınırken, kurtarılan 4 Pakistanlı sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyonun ardından emniyete çağırılan baba oğlu Ali Javid'e sarılarak büyük bir sevinç yaşadı. Oğlunun kurtarılmasından büyük bir sevinç yaşayan baba operasyonu yapan Gasp Büro polislerine teşekkür etti.

Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.