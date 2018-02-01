Polis duvarı kırdıkça şaşkına döndü
İstanbul Sirkeci'de bulunan tarihi 'Selametli Han'a kaçak sigara operasyonu düzenlendi.01 Şubat 2018 Perşembe 19:05
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sirkeci'de bulunan tarihi 'Selametli Han'da kaçak sigara satışı yapıldığını belirledi.
Hanın bulunduğu sokak kapatılarak operasyon düzenlendi. Hanın her katında oluşturulan gizli bölmelerde 100 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tütün dedektör köpeği Melo, duvar içlerinde, çatı katında, asansör boşluğunda ve yangın söndürme hortumunun bulunduğu gizli bölmelere yerleştirilen kaçak sigaraları kolayca buldu.
Kaçak sigara operasyonuyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.