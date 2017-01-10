‘Polis’ dediler bakın o kişi kim çıktı!

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek anayasa değişiklik teklifini protesto gösterilerine damga vuran fotoğrafın sırrı çözüldü.
"POLİS" DENİLMİŞTİ
Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve 'sivil polis kadının yüzünü böyle kapattı' şeklinde paylaşılan fotoğraftaki kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu ortaya çıktı.
Yaşanan arbede sırasında bir kadın göstericinin sivil polis tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Ayla Akıncı isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı bu fotoğrafla kendisine müdahale edildiğini iddia etti.
Fotoğrafta kadının yüzünü kapatan kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirlendi. Twitter hesabından açıklama yapan Akman, olayın çarpıtıldığını belirterek, kadın göstericinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştığını söyledi.
BBC TÜRKÇE DÜZELTME GEÇTİ
Olayın ortaya çıkmasının ardından yanlış haberi paylaşan İngiliz yayın kuruluşu BBC 'düzeltme' geçti. BBC 'polis müdahalesi' diyerek CHP'li başkanın fotoğrafını paylaştığı haberi ise silmedi.
CHP'Lİ BAŞKAN: AĞZINI TUTMAK İSTERKEN
Hürriyet’e konuşan Akman ve Keskin, fotoğrafın çekildiği anda yaşadıklarını şöyle anlattı: ''CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman: “Dikmen Kapısı’na yöneldik, polis bize geçit vermedi. Sevda Hanım’ı (Keskin) orada gözaltına alıyorlardı. Ben de müdahale ettim. Kolunu büktüler, Sevda Hanım bağırınca ben de ağzını tutmak isterken o an çekilmiş bir fotoğraf.”