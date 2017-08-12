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Polis böyle yakaladı… Dikkat çeken ayrıntı!

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, sahte parayla alışveriş yapan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden biri, yanındaki 100 liralık sahte banknotları ağzına atıp yutmak istedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:37
Polis böyle yakaladı… Dikkat çeken ayrıntı!

Fethiye'de üç ayrı işyerinden 100 liralık sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kişinin seyahat ettiği otomobili tespit etti. Taşyaka Mahallesi Muğla Makasında park halindeki otomobilde 37 yaşındaki İ.B., 27 yaşındaki C.K. ve 17 yaşındaki B.B. gözaltına alındı.

POLİS AĞZINDAN ÇIKARDI

Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden B.B., yanında bulunan 100 liralık banknotları ağzına atarak yutmak istedi. Sahte paralar şüphelinin ağzından polis tarafından çıkartıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:37
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