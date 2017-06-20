Polis aracı otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır Lice'de zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı. Sivil otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada polis aracındaki 5 kişi de yaralandı.20 Haziran 2017 Salı 16:55
Diyarbakır-Lice karayolunun Güçlü Köyü yol ayrımı yakınlarında polisleri taşıyan zırhlı araç ile sivil plakalı bir otomobil bugün saat 15.00 sıralarında çarpıştı.
Kazada, ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirirken, zırhlı araçta 5 polis yaralandı. Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yarılılar Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.