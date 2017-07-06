Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun yönetimindeki zırhlı araç, karşı yönden gelen başka bir zırhlı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı polis memurları Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir polis doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.