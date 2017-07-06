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Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit

Şırnak’ın Gündoğdu Mahallesi’nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı karşı yönden gelen başka bir polis aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit oldu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 23:30
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun yönetimindeki zırhlı araç, karşı yönden gelen başka bir zırhlı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı polis memurları Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir polis doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 23:30
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