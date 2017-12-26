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Polis Akademisine öğrenci alınacak

10 öğrenci kabulü için adayların, yabancı dil sınavlarından en az 40, ALES'ten veya GRE/GMAT sınavlarından en az 55 puan almaları gerekiyor.

26 Aralık 2017 Salı 10:02
Polis Akademisine öğrenci alınacak

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren "Kriminalistik" yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci başvuruları kabul edilecek. Polis Akademisinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren Kriminalistik yüksek lisans programına birinci öğretimden 10 öğrenci kabulü için adayların, yabancı dil sınavlarından en az 40, ALES'ten veya GRE/GMAT sınavlarından en az 55 puan almaları gerekiyor.


İlgilenenler, başvuru için istenen belgeler, aranan diğer şartlar ve sınav takvimine ilişkin bilgilere Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" adresinden ulaşabilecek.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:02
  1. Polis Akademisi
  2. Kriminalistik
  3. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı
  4. ALES
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