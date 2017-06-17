Polis 3 meslektaşını yaraladı

Kaza olayı dün gece saat 23.15 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Göreve gitmek üzere hazırlık yapan polislerden birinin silahı, ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunlarla polis memurları Furkan K., Osman A. ve Okan K. yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polislerden Osman A. ve Okan K. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Furkan K. ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasık, bacak ve kollarından yaralandığı belirtilen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan meslektaşları, hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti.