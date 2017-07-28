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PÖH'lerin silahlı kutlamalarında güldüren diyalog
Özel Harekat Polislerinin silahlı kutlamalarında 'MOBESE'yi vurmayın' diye söyledikleri diyalog böyle görüntülendi.
28 Temmuz 2017 Cuma 13:07
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 13:07
PÖH
Polis Özel Harekat
silahlı kutlamalar
güldüren diyalog
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