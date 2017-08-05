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Pogba verdiği 'Allah' yanıtıyla mest etti

Manchester United forması giyen Paul Pogba, sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla takdir topladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
Pogba verdiği 'Allah' yanıtıyla mest etti

Kişisel Twitter hesabından takipçileriyle 'soru-cevap' aktivitesi gerçekleşitiren Pogba, 'Seni hayatın boyunca en çok etkileyen kim?' sorusuna 'Allah' yanıtı verdi. Pogba'nın bu cevabı kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım aldı.

Müslüman olduğu bilinen Pogba, 222 milyon euro karşılığı Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar'ın ardından 105 milyon euro bonservis bedeliyle(Juventus'tan Manchester United'a) tarihin en pahalı ikinci futbolcusu konumunda bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
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