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Poğaça almaya yüzerek gitti

Şişli'de çok sayıda evi su basarken, bazı vatandaşlar bu olayı keyifli hale dönüştürdü. Evinin bahçesi suya gömülen vatandaş poğaça almaya yüzerek gitti.

18 Temmuz 2017 Salı 18:48
Poğaça almaya yüzerek gitti

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri sular altında kaldı. Şişli'de evi ve bahçesi sular altında kalan vatandaş evlerinde yemek yapamadıkları için, evden para alıp yüzerek poğaça almaya gidince komik görüntüler oluşturdu.

Bahçeye dolan su nedeniyle genç, evine yüzerek girdi.Annesinden poğaça parası aldı ve yüzerek seyyar satıcıya ulaştı.

VATANDAŞLAR VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI SUYU TAHLİYE ETTİ

Daha sonra yakınları ile bahçesine dolan suyu tahliye etti. Bu arada su basan evler belediye çalışanları ve vatandaşların kendi çabalarıyla temizlendi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:48
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