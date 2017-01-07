Podolski'nin bonservis bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Lukas Podolski'nin bonservis bedeliyle ilgili detaylar ortaya çıktı...



Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olması beklenen Alman yıldızın bonservisi için sarı kırmızılıların 7 milyon euro alacağı belirtildi. Galatasaray'ın bu transfer için aracı olan menajerlere de yaklaşık 1 milyon euroyu bulan bir ödeme yapması bekleniyor.



Sarı kırmızılılar bu transferle birlikte Çin'e ikinci kez oyuncu satmış olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezonun devre arasında da Burak Yılmaz yine aynı bedellerle Çin'in Beijing Guoan'a satılmıştı.



Lukas Podolski, Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkarken 6 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.















