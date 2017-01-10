Podolski yoksa Huntelaar var!

Lukas Podolski'yi Çin'e satmayı planlayan Galatasaray yönetimi takıma Huntelaar'ı almayı planlıyor.

Podolski yoksa Huntelaar var!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:29
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Lukas Podolski'nin Çin'e gitmesi durumunda Galatasaray yönetimi, Schalke forması giyen Jan Klaas Huntelaar'ı takıma almayı planlıyor. 33 yaşındaki oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. Yapılan ilk görüşmelerde Schalke'nin de yüksek maaşından kurtulmak için Huntelaar'ın Galatasaray'a gitmesine izin verdiği, herşeyin Podolski transferine kilitlendiği ifade edildi.

 

Huntelaar kimdir?

Hollandalı futbolcu Huntelaar, Graafschap ve PSV'de altyapı eğitimi aldı. Daha sonra iki takımında A takımlarında forma giydi. Kariyerinde Ajax, Real Madrid, Milan gibi büyük takımlarda da forma giyen Huntelaar, son olarak Schalke'de görev aldı. Huntelaar, bu sezon 10 maçta 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

 
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