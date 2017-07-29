Podolski, Vissel Kobe’de golle başladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Japonya’nın Vissel Kobe takımına transfer olan yıldız futbolcu Lukas Podolski, ilk maçında golle tanıştı. Vissel Kobe, Japonya Ligi’nin 19. haftasında evinde Omiya Ardija ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan Vissel Kobe 3-1 galip ayrıldı. Podolski, 49. dakikada maçın ilk golünü kaydederken, 62. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.