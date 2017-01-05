PlayStation VR Türkiye'de!

PlayStation VR önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa çıkıyor. Oyunseverler arasında hayli merak konusu olan ve oyun deneyimini yeni bir boyuta taşıyan PlayStation VR bazı sanal marketlerde oldukça yüksek fiyattan halihazırda satışa sunulmuş durumda.

Fiyatı ne kadar?

Sony, resmi kanalları üzerinden satışa sunulacak PlayStation VR'ın fiyatı 1699 ₺ olarak belirlendi. PlayStation VR'ın fiyatı ile PlayStation Pro'nun fiyatı aynı oldu. İki ürüne birden sahip olmak için yaklaşık 3700 TL ödeme yapmanız gerekecek.

PlayStation Ürün Müdürü Yiğit açıklamalarda bulundu

PlayStation Ürün Müdürü Mustafa Yiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"VR’ın yaygınlaşmasında PSVR’ın çok büyük payı olacağı görüşüne katılıyorum zira şu an dünyada 40 milyon adet PlayStation 4 var hanelerde ve bu kullanıcıların bir kamera ve PSVR’ı satın almaları yeterli olacak. PSVR ayrıca sosyal bir cihaz çünkü üzerindeki işlem ünitesi sayesinde görüntüyü bir taraftan da televizyona vererek diğer insanların da eğlenceye ortak olmasını sağlıyor. Bu Social Screen özelliğine çoklu Dual-Shock 4 desteğini de eklersek PSVR bu deneyimi tek kişilik bir bir eğlence olmaktan çıkartıyor. Biz elbette oyuncuların tamamının VR tarafına geçeceğini düşünmüyoruz ama büyük bir kısmının da VR tarafını deneyimleyeceğine eminiz çünkü sadece oyun tarafı değil, oyun dışı içerik ile de biz bunu destekleyeceğiz. Belki yeni kullanıcılar için giriş paketi, kamera ve PSVR’ın alınma gerekliliği eğlenceye giriş paketi fiyatını biraz yükseltiyor ancak yine de rakiplerimize göre çok çok düşük kalıyor."

5,7 inçlik bir OLED ekranla gelen PlayStation VR, 1920 x RGB x 1080 çözünürlük ve 100 derecelik bir görüş açısına sahip. 120 Hz, 90 Hz arası bir yenilme süresi sunuyor. İvme ölçer, jiroskop gibi sensörlerin bulunduğu cihazda, aynı zamanda HDMI ve USB bağlantıları da göze çarpıyor.

Cihaz sanal gerçeklik için özel olarak üretildiği için ilgili uygulamalara girdiğinizde, 360 derecelik oyun ortamının keyfini sürebiliyorsunuz. PS VR’ın en büyük özelliklerinden biri de doğal olarak saniyede oynatabildiği kare sayısı. Sony’nin VR başlığı saniyede 120 kare oynatabiliyor, bu sayede rahatlıkla oyun ortamı ile uyum sağlayabiliyorsunuz.

Kendine özel bir 3D ses Teknolojisinden yararlanan PS VR, seslerin yönünü ve mesafesini doğru bir şekilde algılayabilmenizi sağlayan en ileri 3D ses özelliğine sahip. Ayrıca diğer kişilerle sohbet edebilmek için bir mikrofonda mevcut. Bu özelliği sayesinde, kişiyi derin bir oyun atmosferine sokabilecek.

İkili lenslere ve 3D derinlik sensörlerine sahip PlayStation Camera, nerede olursanız olun gözlüğün, PlayStation Move kontrol cihazının ve DUALSHOCK 4 ışıklı çubuğun konumunu takip edebiliyor. Bu sayede harici kontrol kumandalarını hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz.

PS3 ellerinizi kullanarak, VR deneyimlerinizin tüm kontrolünü elinize alabiliyorsunuz. İlk PS VR oyunları arasında Batman Arkham VR göze çarpıyor. Diğer oyunlar da çıkışla beraber bizlere sunulacak.