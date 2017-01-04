PlayStation VR Türkiye fiyatı belli oldu

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Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için özel geliştirdiği PlayStation VR, resmi olarak Türkiye'de satışa sunuluyor. Gücünü PlayStation 4'ten alan PlayStation VR, oyunlarda daha fazla his, bulunulan ortamı unutma ve üst seviye bir eğlence deneyimi vadediyor.

Sony, VR gözlüğünde de oldukça şık ve kaliteli bir tasarımla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oval ve modern hatların tercih edildiği VR gözlük, 1920x1080 çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

120 Hz yenileme hızı ile 100 derecelik bir görüş açısıyla oyun deneyimine boyut atlatan PlayStation VR, gerçek 3D ses teknoloji sayesinde ise oyunlardaki gerçekçilik hissini üst düzeye taşıyor.

2016'nın sonlarına doğru Amerika ve Avrupa'da raflarda yerini alan PlayStation VR, şimdi de Türkiye'de resmi olarak satışa sunuluyor.

PlayStation VR Türkiye fiyatı ise 1.699 TL olarak belirlendi. PlayStation VR 24 Ocak tarihinde resmi olarak ülkemizde satışa sunulacak.

(Teknolojioku)