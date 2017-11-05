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Planlanandan 10 saat önce gelen trenin güzergâhları nereler?

Kazakistan'dan yola çıkarak Türkiye'ye planlanandan 10 saat erken gelen BTK demiryolu treni hangi istasyonlara uğruyor? Hangi güzergahı kullanıyor?

05 Kasım 2017 Pazar 12:10
Planlanandan 10 saat önce gelen trenin güzergâhları nereler?

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanıİlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili geçtiğimiz hafta düzenlenen bir törenle hizmete açmıştı. 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın resmi açılışı sonrası Kazakistan'dan yola çıkan ilk tren yükünü indireceği Mersin'e ulaştı. 600 ton yükü bulunan tren hesaplanandan 10 saat erken geldi. 

Planlananda 10 saat erken gelen demiryolu hattının Türkiye bölümünde dört istasyon, üç köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişinin sağlandığı tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor. 

BTK Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kısmındaysa 105 kilometrelik demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak projesi kapsamında inşa edilen demiryolunun 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan, 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor. 

İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor. 

Londra'dan Pekin'e demiryoluyla kesintisiz gidilecek 

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün hale geldi. 

Hatla Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor. 

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturması, proje ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor. 

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında taşınacak ürünler, Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşabilecek.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 12:10
  1. Tarihi İpek Yolu
  2. Bakü-Tiflis-Kars
  3. Demiryolu Hattı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kazakistan
  6. Özbekistan
  7. Azerbaycan
  8. Gürcistan
  9. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı
  10. Türkiye
  11. Çin

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