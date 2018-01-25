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Plaket alan Brett McGurk da Zeytin Dalı'ndan rahatsız

ABD'nin DEAŞ'la mücadele temsilcisi McGurk, Türkiye'nin Afrin operasyonunun DEAŞ'ı yeniden canlandıracağını savundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:42
Plaket alan Brett McGurk da Zeytin Dalı'ndan rahatsız

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."

PKK'DAN PLAKET ALMIŞTI

Kobani’de McGurk’un, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü terör örgütü YPG’nin sözcülerinden Polat Can’dan plaket aldığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce PKK içerisinde yer aldığını gösteren fotoğrafları çıkan Polat Can, kendi sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafları paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:42
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