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Plajlar doldu taştı

Zonguldak’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:31
Plajlar doldu taştı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte nem ve sıcak hava da etkisini göstermeye devam ediyor. 7’den 70’e her yaştan insan, 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığını fırsat bilip denize akın etti. Vatandaşların Kapuz Plajı’na akın etmesi nedeniyle plajda adeta boş yer kalmadı. Plajda aşırı yoğunluk yaşanması üzerine cankurtaranlar da yoğun mesai harcıyor.

Sıcak havayı fırsat bilen Mehmet Şanlı, "Hava çok sıcak. Misafirlerim geldi. Kapuz Plajı’nı tercih ettik. Plaj güzel fakat çöp kovalarına rağmen sahile gelen vatandaşlar çöplerini plaja bırakıyor. Kumsala bıraktıkları çöpler burada birikiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha hassas olmasını istiyoruz. Plajı temiz tutalım. Şu plaj hiçbir yerde yok" diye konuştu.

Tatil için Ankara’dan Zonguldak’a geldiklerini anlatan Rafet Umaç da, "Ben aslında Ege çocuğuyum. Zonguldaklılar Ege ve Akdeniz’e gidemedikleri için üzülmesinler. Burası hakikaten çok güzel. Deniz güzel, kumsal güzel. Kumsaldaki kumlar insanın vücuduna batmıyor. Ayrıca denizin sıcaklığı da güzel. Havayla uyum halinde. Gerçekten de mükemmel" şeklinde konuştu.

Plajın cankurtaranlarından Atakan Oğuzhan ise, "6 yıldır cankurtaranlık yapıyorum. Bayramla beraber kalabalık olmaya başladı. Şehir dışından gelen misafirler oldu. Bayramı plajda değerlendirdiler. Sabahtan gece saatlerine kadar plajdaydılar. Biz de yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Aslında bu sezonun bilançosu 14-15 kişinin üzerinde. Aslında bizim sıkıntımız yüzme bilmeyenlerden ziyade boğulan vaka karşısında yüzme bildiğini zannedip boğulan kişiyi kurtarmaya çalışanlar daha çok oluyor. Bu daha çok sıkıntı. Bu iş öyle basit bir şey değil" dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:31
  1. Zonguldak
  2. Sabah
  3. Ankara
  4. Ege
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