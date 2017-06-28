Plajdaki köpek tatilcilerin maskotu oldu
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, plajı mesken tutan köpek, tatilcilerin maskotu oldu.28 Haziran 2017 Çarşamba 12:48
Ören plajına gelen tatilciler, kamsalda gezinen köpekle oyun oynuyor. Denize atılan pet şişeyivatandaşlara getiren köpek, tekrar denize atmalarını bekliyor. Denize atılan pet şişeyi dalgalarla boğuşarak geri getiren köpek ilgi odağı haline geldi. Köpeğin eğitimli olabileceğini söyleyen Özgür Kulbay, "Köpek şişeyi getirdi. Oynamak istiyor. Birkaç kere havladı. Şişeyi denize attım. Gidip getirdi. Bunca dalgaya rağmen koşup getiriyor. Herhalde eğitimli bir hayvan. Burada yalnız mı bırakılmış nedir belli değil. Hep oynamak istiyor” dedi.