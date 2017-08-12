Plajda bikiniyle namaz hangi hastalıklı kafanın işi?

Yine müslümanları tahrik etme gayretine düştüler. Almanya'da liberal cami gibi bir ucubeyi dine aitmiş gibi gösterme çabasıyla yürütülen ifsad çalışmasına bir örnek olarak gösterilen bikinili namaz büyük tepki çekiyor.

Namazın olmazsa olmaz şartları arasında bulunan setr-i avret (avret yerlerinin örtülmesi) kuralını ihlal ederek yapılan bu hareketin kasıtlı olarak Müslümanları tahrik etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Namazda kadının yüz, el ve ayakları dışındaki yerlerinden, erkeğin ise göbekle diz kapağı arasından, bir organın dörtte biri kadar açık olması namaza engeldir. Buna rağmen böyle bir girişimde bulunulması, bunu yapanların hangi amaca hizmet ettiklerini ortaya koyuyor.