Plajda ayaklarını suya soktu, bu hale geldi

Cumartesi günü oynadığı futbol maçı sonrasında, ayaklarındaki ağrıyı gidermek için Melbourne’da Brighton semtinde Dendy Street plajında ayaklarını suya sokan Sam Kanizay, yarım saat sonra sudan çıktığında ayaklarının kan içinde kaldığını gördü.

ABC’ye konuşan Kanizay, "Hayatımda böyle şey görmedim. Ne düşüneceğimi bilemedim. Şok içindeydim" dedi.

Kanizay’ın ailesi Sam’ın ayağındaki kanamaya et yiyen mikroskobik deniz bitlerinin neden olduğuna inanıyor, ama gerçekte kanamaya neyin yol açtığını henüz bilen yok.

Kanizay’ın babası Jarrod, AAP’ye yaptığı açıklamada "Sudan çıkınca ayaklarının kumla kaplı olduğunu düşünüp tekrar suya girmiş ve derisinin üzerindeki kumları temizlemiş. Ayakkabılarını giyerken ayaklarının kan içinde olduğunu farketmiş. Sam’ın derisini yiyerek çok kan kaybetmesine yol açmışlar" dedi.

Sam, kanı suyla temizleyince deliklerin kolayca göründüğünü söyledi.

Sam, 3AW radyosuna ise "Kanı temizlemek zaman aldı, ama hemen tekrar kan gelmeye başlıyordu" diye konuştu. Sam şöyle devam etti: "Ayak bileğimden ayağımın üstüne kadar her yerde, sanki iğne ucu büyüklüğünde yüzlerce delik, küçük ısırıklar vardı."

Kanamayı durduramayınca hastaneye gittiler. Hastanedeki doktorlar kanamayı ve ayaktaki delikleri açıklayamadı. Sam, "Kanı siler silmez yeni kan geliyordu. Melbourne’da bu hayvanın nasıl bir hayvan olduğunu anlamak için aramadıkları yer kalmadı. Kimse bu böcek konusunda bilgiye sahip değil" dedi.