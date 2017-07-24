Plaj voleybolu turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

İki gün süren turnuvaya yirmi takım katıldı. Cumartesi günü start verilen turnuva heyecan fırtınasına sahne oldu. 15Temmuz Demokrasi Meydanına kurulan kum platformda gerçekleşen plaj voleybolu turnuvası çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvanınüçlü finalinde Yalova ve Bermuda üçgenini mağlup eden Arabacı Kardeşler birinci olarak büyük ödül 1500 TL çeklerini almaya hak kazandı. İkinci olan Yalova1000 TL üçüncü olan Bermuda Üçgeni 500 TL’lik çeklerini aldı. Üçlü finali izleyen Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve Gemlik Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Abdurrahman Dağlar, Gemliklilerin gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdiler.