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PKK/YPG’de büyük panik

Türkiye’nin Afrin operasyonu için hazırlıklarını tamamlaması ve “Harekat vakti geldi” açıklamasının ardından teröristleri korku sardı. YPG’liler zorla topladıkları kalabalıkla Türkiye karşıtı eylem yaptı.

16 Ocak 2018 Salı 02:26
PKK/YPG’de büyük panik

Amerika’nın kuklası teröristler büyük endişe yaşıyor... Türkiye’nin Afrin operasyonundan korkan PKK/YPG’liler, ABD’nin izniyle yerleştikleri ilçede paniğe kapıldı. Ankara’nın en yetkili ağızdan hazırlıkların bittiğini açıklamasının ardından ABD’nin himayesindeki teröristler, iplerini elinde tutan Coni’den yardım isteyerek, Türkiye’ye engel olmasını istedi. Türkiye’nin İran ve Rusya’dan operasyon için destek alması ve ABD’ye de “O bölgeden askerlerini çek. Yoksa teröristerle birlikte ölmelerinden biz sorumlu olmayız” açıklamasından sonra iyice paniğe kapılan PKK/YPG, militanların moralini yüksek tutmaya çalışıyor.

Bu arada terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’liler, üç yıl önce yerleştikleri Menbiç’te Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. YPG yöneticilerinin de yer aldığı gösteride zorla getirilen okul çocukları ve ev kadınları dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye ise Hatay ve Kilis’te hazır bekleyen askerlere operasyon için her an emir verebilir.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 02:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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