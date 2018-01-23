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PKK'yı tutuşturan gelişme! Arap ve Kürt aşiretler...

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı, terör örgütü PKK/PYD’nin baskısı altında yaşamak zorunda kalan Arap ve Kürt aşiretlerini de cesaretlendirdi.

23 Ocak 2018 Salı 12:20
PKK'yı tutuşturan gelişme! Arap ve Kürt aşiretler...

PYD'nin işgali altındaki aşiret yöneticileri, Münbiç yakınlarındaki El-Hurda köyünde bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda aşiret yöneticileri, terör örgütüne karşı birlikte mücadele etme kararı aldı.

Afrin'in ardından başlayacak Münbiç operasyonunda da aşiretlerin Türk Ordusu'na destek olması ve terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı mücadele etmesi planlanıyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Çok Doğru Bir Karar Vermişler.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Çok Doğru Bir Karar Vermişler.
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