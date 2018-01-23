PKK'yı tutuşturan gelişme! Arap ve Kürt aşiretler...

PYD'nin işgali altındaki aşiret yöneticileri, Münbiç yakınlarındaki El-Hurda köyünde bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda aşiret yöneticileri, terör örgütüne karşı birlikte mücadele etme kararı aldı.

Afrin'in ardından başlayacak Münbiç operasyonunda da aşiretlerin Türk Ordusu'na destek olması ve terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı mücadele etmesi planlanıyor.