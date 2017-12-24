PKK'yı övdürdüler, şimdi de mağdur rolünü oynatıyorlar!

YENİAKİT.COM.TR - Sözde 'öğretmen' olan Ayşe Çelik, Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Kanal D ekranlarından büyük bir skandala imza atmıştı. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde PKK’lı teröristlerin çukur eylemleri yaptıkları dönemde vatanın fedakar evlatları olan askerlerimiz ve polislerimiz canı pahasına amansız bir mücadele yürütürken sözde ‘öğretmen’ olan PKK yanlısı Ayşe Çelik, televizyon ekranlarından PKK propagandası yapmış, teröristleri aklayarak devleti ve askeri suçlamıştı.

(Beyaz Show'da PKK propagandası)



Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'a telefonla bağlanarak HDP ve PKK yandaşlarıyla aynı ağızdan konuşan Ayşe Çelik, çukur eylemleri sebebiyle bölgeden ayrılmak zorunda kalan öğretmenleri bile suçlamıştı. Çelik, hendek kazma talimatı veren HDP ile eli kanlı terör örgütü PKK'ya toz kondurmadan öz yönetim ilan edilen bölgelerde devletin çocukları katlettiği iftirasını attı. Ayrıca Çelik, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerde operasyonların durdurulması çağrısında da bulunmuştu.

İşte “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan sözde ‘öğretmen’ özde PKK sevici Ayşe Çelik’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirildi.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, cezanın infazının ertelenmesi için hafta başında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapacak. Başvuru sonucunda ise Çelik’in cezasının nisan ayının ortalarına kadar erteleneceği öğrenildi.

TERÖR SEVİCİ CUMHURİYET YİNE DEVREDE

PKK sevici olduğu bilinen Cumhuriyet gazetesi ise PKK yanlısı Ayşe Çelik’i mağdur gösterme çabasına girişti. Cumhuriyet gazetesi Türkiye’de 40 yıldır Türk-Kürt demeden asker, polis, öğretmen, sivil binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK’ya tek laf etmeyip kahraman mehmetçiğimizi ve polisimizi suçlayan Ayşe Çelik’i çocuğu üzerinden masum biriymiş gibi gösteren bir habere imza attı.

ÇOCUĞU ÇOK KÜÇÜKMÜŞ!

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar'ın yaptığı skandal habere göre Ayşe Çelik, iki aylık olan kızı Deran bebek ile cezaevine girmenin çok zor olacağını belirtti. Kendisinde ihanet dolu sözlerinden dolayı hiçbir pişmanlık alameti görülmeyen Ayşe Çelik ''Deran’ı kendimle götüremem. Şartların ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ki, Deran henüz 2 aylık, bütün hastalıklara karşı dirençsiz. Malum kışa da giriyoruz. Kendimle götüremem. Dışarda bıraksam sütten kesilecek. İlk 6 ay anne sütünden mahrum kalacak ayrıca onun bana en çok ihtiyaç duyacağı zamanlar. Birbirimizden nasıl ayrılacağız. Onun kokusunu duyamamak çok zor olur. Hiçbir anne bebeğinden koparılacak kadar ya da bebeğiyle hapse girecek kadar suçlu olamaz'' dedi.

ŞEHİTLERİN DE ÇOCUKLARI YETİM KALDI

Çok zor şartlar altında ailesinden çocuklarından ayrı kalarak vatan uğruna mücadele veren ve daha doğmamış çocuklarını görmeden şehadet şerbetini içen askerlerimizi ve polislerimizi suçlayacak kadar alçalan ve eli kanlı komünist PKK’lı katilleri aklayacak kadar terör sevici olan Ayşe Çelik’in çocuğu üzerinden mağdur edebiyatı yapması ve PKK sevici Cumhuriyet’in de buna çanak tutması kamuoyunda beklenen etkiyi yapmadı. Kamuoyu PKK seviciliği yapan terör yandaşlarına artık müsamaha gösterilmemesini istiyor.

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