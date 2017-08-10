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PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı

Terör örgütü PKK/PYD ile Menbiç'te işgal girişimini sürdüren ABD'nin zıhlı araçlarına saldırı düzenlendi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:48
PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile birlikte Menbiç'te işgal girişimini sürdüren ABD'ye şok saldırı düzenlendi. 

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlendiği belirtilen saldırıda kentte devriye gezen ABD zıhlı araçları hedef alındı. 

Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Terör örgütü PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:48
  1. menbiç
  2. pkk
  3. pyd
  4. rakka
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