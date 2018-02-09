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PKK'yı korumak için 100 kişiyi öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri ABD, Koalisyon Güçleri ve yerel kuvvetler işbirliğiyle Esed Rejimine bağlı güçlerin geniş ölçekli ve koordineli saldırılarını geri püskürttüğünü duyurdu.

09 Şubat 2018 Cuma 17:41
PKK'yı korumak için 100 kişiyi öldürdü

ABD’li bir Yetkili, Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı yaşanan olaylarda Esed’e bağlı en az 100 milisin öldürüldüğünü belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı Yetkili uluslararası haber ajansı Reuters’e açıklamalarda bulundu.

Yetkili, operasyonda yer alan 500 civarındaki Muhaliflerin ağır silahlar, tanklar, çoklu füze sistemleri ve havan toplarıyla desteklendiğini kaydetti.

Açıklamada hiçbir Amerikan askerinin ölmediği ve/veya yaralanmadığı bildirildi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçlerinin Esed yanlısı milislere yönelik operasyonu, Rejim taraftarlarının ABD’nin bölgedeki en önemli partneri olan SDG/PKK’nın Deyr Ez Zur’daki kampına saldırı girişiminin ardından gelişti.

Olayda bazı SDG/PKK üyelerinin yaralandığı ifade edildi.

ABD’li Yetkili ‘Rejim yanlısı milislerin, SDG’nin 2017 yılında DEAŞ’den özgürleştirdiği bölgeleri ele geçirmeye çalıştığından şüpheleniyoruz’ dedi.

Suriye savaşının giderek daha komplike bir hal aldığı gözleniyor.

Rusya’nın Suriye’deki askeri üssü Hmeymim’den yapılan açıklamada ABD sorumsuzca davranmakla suçlandı.

Öte yandan henüz doğrulanmamış bazı raporlara göre Rusya da PKK milislerini hedef alan saldırı düzenledi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:41
  1. Rusya
  2. PKK
  3. DEAŞ

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