PKK'yı eleştiren CHP'li Başkan seçilemedi

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın dün yapılan Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Adaylardan biri daha önce PKK'ya karşı söylediği sözler ile gündem olan mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder idi. Diğer aday ise Şükrü Kılıç oldu.

Kongre salonunda konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla il başkanlığına seçilirken, mevcut başkan Ali Rıza Güder ise 37 oyda kalarak seçimi kaybetti.

PKK'yı eleştirmişti

Ali Rıza Güder, geçtiğimiz yıl Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için PKK'lı teröristleri sert sözlerle eleştirmişti. Güder, o konuşmasında teröristlere "İsterim ki sorularımı herkes ve her yer duysun. Ne istiyorsunuz? Ne istediniz? Bu daha hayatının başında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan öğretmenden ne istediniz? Bir gün belki sevdiği ve çocuklarıyla yaşayacak ömrü olan bu gencecik insandan ne istediniz?" diyerek tepkisini dile getirmişti.