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PKK'yı eleştiren CHP'li Başkan seçilemedi

CHP'nin yapılan il kongrelerinde devam ederken Tunceli'deki seçimde ilginç bir sonuç çıktı.

07 Ocak 2018 Pazar 17:19
PKK'yı eleştiren CHP'li Başkan seçilemedi

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın dün yapılan Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Adaylardan biri daha önce PKK'ya karşı söylediği sözler ile gündem olan mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder idi. Diğer aday ise Şükrü Kılıç oldu.

Kongre salonunda konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla il başkanlığına seçilirken, mevcut başkan Ali Rıza Güder ise 37 oyda kalarak seçimi kaybetti.

PKK'yı eleştirmişti

Ali Rıza Güder, geçtiğimiz yıl Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için PKK'lı teröristleri sert sözlerle eleştirmişti. Güder, o konuşmasında teröristlere "İsterim ki sorularımı herkes ve her yer duysun. Ne istiyorsunuz? Ne istediniz? Bu daha hayatının başında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan öğretmenden ne istediniz? Bir gün belki sevdiği ve çocuklarıyla yaşayacak ömrü olan bu gencecik insandan ne istediniz?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 17:19
  1. CHP Tunceli İl Başkanlığı
  2. Şükrü Kılıç
  • Hesap var Hesap var 55 dk önce
    Olsun, sonuç olarak kazanan hakkın hatırını üstün tutandır
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