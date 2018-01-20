PKK'yı bitirecek adım! Afrin'den sonra sırada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da yaptığı konuşmada Afrin operasyonun başladığını dünyaya duyurdu. Erdoğan Afrin'den sonra ise Münbiç operasyonunun başlayacağını açıkladı. Peki Münbiç nerede? İşte Münbiç'le ilgili bilgiler:

MÜNBİÇ NEREDE?

Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan bir şehir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep'teki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır. Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu.

Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç, 2012'de Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti. Daha sonra 2014'de DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini almış oldu. Ağustos 2016’da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD’nin de desteğiyle kenti DAEŞ’ten geri aldı.

ERDOĞAN: AFRİN'DEN SONRA SIRADA MENBİÇ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde operasyonla ilgili yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı, bunu Menbiç takip edecek." dedi.

TÜRKİYE NEDEN MENBİÇ'E OPERASYON DÜZENLEMEK İSTİYOR?

Türkiye, sınırın Suriye tarafında "terörden arındırılmış bir bölge" oluşturmak amacıyla başlattığı Afrin operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:

"Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz; bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli." Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Münbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.

PYD MÜNBİÇ'E YIĞINAK YAPIYOR

Terör örgütü PYD/PKK, TSK'nın sınırdaki hareketliliği üzerine Afrin'in yanı sıra Münbiç'e de yığınak yapmaya başladı. İçlerinde ABD’nin verdiği zırhlı araçların da bulunduğu yaklaşık 400 araçlık konvoy, Münbiç merkezine geldi. Araçlar ve taşıdıkları teröristler daha sonra ilçenin iki noktasına gönderildi.

Yığınaklardan ilki, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin güneydoğu hattının karşısında yer alan Arima beldesi ile Lübnani Çiftliği’ne yapıldı. Terör örgütü, ikinci yığınağını, Münbiç’in güneyindeki Silo bölgesinde yapıyor. Silo’daki yığınağın, örgüt ile Beşşar Esed rejiminin arasındaki sınırı oluşturan hatta yapılması, Afrin’e takviye unsur gönderileceği şeklinde değerlendiriliyor.

MÜNBİÇ’TEKİ ABD ETKİSİ

Münbiç, ABD’nin destek ve komutasında PKK/PYD tarafından işgal edilmişti. ABD, IŞİD temizlendikten sonra örgütün Münbiç'e boşaltacağı sözünü vermiş ancak bu sözü tutmamıştı. ABD, Türkiye’nin yoğun uyarılarına rağmen örgütün ilçede varlık göstermediğini savunmaya devam etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ BURAYI TÜRKİYE'YE SIZMAK İÇİN KULLANIYOR

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE SURİYE SINIRININ YÜZDE 65'İ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDE

Paniğe kapılan örgüt, unsurlarını gizlemek için Afrin’i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi. PYD/PKK'lı teröristler ayrıca örgütün askeri noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti. Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

İnternethaber