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PKK'ya yeni silah sevkiyatı yapıyorlar

ABD liderliğindeki Koalisyon tarafından YPG’yi desteklemek üzere verilen yeni bir konvoy Salı günü Suriye sınırına girdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:35
PKK'ya yeni silah sevkiyatı yapıyorlar

Konvoy, roketler ve askeri araçlar da dahil olmak üzere silah ve mühimmat taşıyan 50 kamyondan oluşuyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’ye silah desteğinin duracağını açıkça belirtmemekle birlikte, örgüte verilen desteğin “yeniden değerlendirme sürecinde” olduğunu duyurmuştu.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon açıklamasında “Kürt partnerlerimize DEAŞ’in yenilmesi için sağladığımız destek ve askeri ihtiyaçlar konusundaki düzenlemeleri, istikrar ve örgütün geri dönmesini önleme çabaları doğrultusunda yeniden gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ajansların flaş olarak tek cümle halinde geçtikleri haberde ise Pahon, ‘İçinde YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sürdüreceğiz. SDG’ye verilen silahlar sınırlı” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:35
  1. YPG
  2. SDG
  3. Eric Pahon
  4. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon

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