PKK'ya yardıma gelen konvoy vuruldu
Afrin’e başlayan ‘’Zeytin Dalı’’ operasyonu devam ederken terör örgütüne gelen yardım konvoyları hedef alınıyor.20 Ocak 2018 Cumartesi 19:54
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD kontrolündeki Afrin’e ‘’Zeytin Dalı’’ operasyonu ile başlattığı harekât sürerken bölgede PKK’ya yardıma gelmeye çalışan PKK konvoyu F-16 jetleri tarafından hedef alındı.
Kuzey Halep’ten Afrin’e geçmeye çalışan PKK konvoyu Cebel Birsaya bölgesinde vurularak tamamen imha edildi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr