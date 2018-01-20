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PKK'ya yardıma gelen konvoy vuruldu

Afrin’e başlayan ‘’Zeytin Dalı’’ operasyonu devam ederken terör örgütüne gelen yardım konvoyları hedef alınıyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:54
PKK'ya yardıma gelen konvoy vuruldu

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD kontrolündeki Afrin’e ‘’Zeytin Dalı’’ operasyonu ile başlattığı harekât sürerken bölgede PKK’ya yardıma gelmeye çalışan PKK konvoyu F-16 jetleri tarafından hedef alındı.

Kuzey Halep’ten Afrin’e geçmeye çalışan PKK konvoyu Cebel Birsaya bölgesinde vurularak tamamen imha edildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:54
  1. Afrin
  2. Kuzey Halep
  3. PKK konvoyu
  4. Cebel Birsaya
  • Tosun yavuz Tosun yavuz 30 dk önce
    Allah ordumuzu muzaffer etsin.
  • ALPALP59 dk önce
    ZAFER İNANANLARINDIR.
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