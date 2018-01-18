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PKK'ya yardım için geçişler yapıyorlar

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye Esed rejiminden destek geldi.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:27
PKK'ya yardım için geçişler yapıyorlar

Yerel kaynaklar, Çarşamba günü geç saatlerde Fırat nehri güneybatı bölgesini ele geçiren Suriye rejiminin Fırat nehri kıyısında yer alan Mayadin şehri ile Havayej ve Shuhail kasabaları arasında Fırat’ın Suriye demokratik güçleri (YPG) tarafından tutulan bölgelerine su geçişi yaptığını bildirdi

Kaynaklara göre, sivilleri Suriye rejim alanlarına zorla gönderme adımları atıldı, daha sonra sivilleri defalarca geri çağırdılar, ancak geri dönecek olanlar için yerine getirilemeyecek şartlar dayatıldı.

Kaynaklar, Mayadin şehrinin çok sayıda sivilin evlerine döndüğünü, ancak Suriye rejim güçleri tarafından soyulduktan ve zor kullanarak silah altına alınanlardan geriye kalanlar döndüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:27
  1. Suriye rejim güçleri
  2. Havayej
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