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PKK'ya son uyarı: Vururuz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya seslenerek Sincar bölgesini terk etmeseniz güç kullanacağız dedi.

PKK'ya son uyarı: Vururuz
Eklenme: 24 Aralık 2016, 13:25
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütüPKK'nın Sincar bölgesinden çıkmaması halinde güç kullanacaklarını söyledi. Barzani, PKK'nın çıkmaması halinde “Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayan Başbakan Barzani, “PKK'nın Sincar (Şengal)'daki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Sincar yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nın oradaki varlığıdır" ifadelerini kullandı.

Al Monitor'a konuşan Barzani, “Sincar halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Sincar halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuştu.

“Eğer PKK Sincar'da kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, “Evet" yanıtını verdi.

BAĞDAT TERÖR ÖRGÜTÜNE MAAŞ VERİYOR

“Bölgede sadece PKK değil, Bağdat ve başka aktörler de var. Kürdistan Bölgesi ve Türkiye'ye karşı PKK ve YBŞ koz olarak kullanılıyor. En son ABD'nin baskısı üzerine Bağdat YBŞ'ye verdiği maaşları kesmişti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Neçirvan Barzani şu yanıtı verdi:

“Biz Bağdat ile devamlı görüşme halindeyiz. Bu güne kadar onlar PKK'nın Sincar'dan çekilmesi için herhangi ciddi bir adım atmış değil. Ben şahsen YBŞ maaşlarının da kesilip kesildiğine dair kesin birşey söyleyemem. Kimin elinde koz olursa olsun bu durum ne Ankara'nın ne Bağdat'ın ne de Kürdistan Bölgesi'nin çıkarına değil." dedi.

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Etiketlerırakpkkterör örgütübarzaniSincar
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Bilal

Tabi tabi sen iyi polissin öbürü kötü polis

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