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6 terörist silah bırakarak teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:16
6 terörist silah bırakarak teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

TSK, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Irak'ın Avşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 6 teröristin teslim olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki Karakol/Üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şırnak/Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Hakkari Yüksekova'da, güvenlik kuvvetlerince icra edilen arazi aramasında, altı adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Bitlis/Tatvan'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, mutfak tüpü ve 25 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş üç adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" ifadelerine yer ver verildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:16
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Hakkari
  3. PKK
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