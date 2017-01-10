PKK'ya şafak operasyonu!

Bolu'da TEM ve PÖH ekipleri tarafından PKK yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya şafak operasyonu!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:45
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Salıbeyler ile Sağlık mahallelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı "Şafak" operasyonu düzenlendi. Baskın yapılan evlerde PÖH tarafından sağlanan çevre güvenliğinin ardından diğer ekipler arama yaptı. Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

 

 
EtiketlerTEMPolis Özel HarekatPÖHPKK
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