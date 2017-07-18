PKK'ya oy dilenen Çölaşan şehit ailelerinden özür diledi

YENİAKİT.COM.TR - "Eğer aynı süreç(7 Haziran seçimleri) 1 Kasım günü de gerçekleşir, Doğu ve Güneydoğu'yu, ama özellikle de Güneydoğu'yu HDP silmece kazanırsa, gökten ilahlar bile inse AKP'yi kurtaramaz" şeklindeki skandal sözleriyle terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'ye oy isteyen Kemalist Emin Çölaşan, "Unuttuk sizi, affedin bizi" başlıklı bugünkü yazısında şehit ve aileleri aklına geldi. 1 Kasım Seçimleri'den PKK'ya oy toplayan Çölaşan bugün şehit ve ailelerinden af dilemesi tuhaf karşılandı.

ŞEHİT VE AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

'Bir öyle bir böyle' tavırlarıyla bilinen Emin Çölaşan PKK'ya oy toplarken aklına gelmediği şehitler 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde geldi. İkiyüzlü yazısında Çölaşan şu ifadeleri kullandı:

"Oysa onlar geride kalan aileleri ne acılar çekmişti, ne dramlar yaşamıştı. Biz bu kadar mı vefasız oldu? Bizi affetsinler. Onlardan ve ailelerinden kendi adıma özür diliyorum. Ne yapayım, elimden bu kadarı geliyor."

İşte o Çölaşan'ın 1 Kasım seçimleri öncesi yazdığı yazısındaki skandal bölümler:



"HDP BARAJI AŞTI, AKP İKTİDAR OLAMADI"



HDP 7 Haziran seçiminde yüzde 10 barajını aşıp Meclis'e 80 milletvekili soktu. Bu 80 milletvekilinin neredeyse tamamı Güneydoğu'da AKP'den alındı ve iktidar partisi Meclis'te azınlığa düşmüş oldu. Ülkede acayip bir rüzgar esiyordu… "HDP'ye oy verin… Barajı aşsın ki AKP tek başına iktidar olamasın." İnce hesaplar yapıldı, büyük bir kumar oynandı ve tuttu..

"KEMALİSTLER BİLE HDP'YE OY VERDİ"



Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, laik ve demokratik Cumhuriyet'in, Atatürk ilke ve devrimlerinin en büyük savunucusu olan, bazılarını benim de bire bir tanıdığım nice insanlar sandık başına bu hesapla gidip oylarını HDP'ye verdiler. Peki şimdi, bu seçimde ne olacak? Eğer aynı süreç 1 Kasım günü de gerçekleşir, Doğu ve Güneydoğu'yu, ama özellikle de Güneydoğu'yu HDP silmece kazanırsa, gökten ilahlar bile inse AKP'yi kurtarmak mümkün olmaz. Dolayısıyla, bu seçimde de AKP'nin en büyük rakibi (istesek de istemezsek de) HDP'dir.

"HDP BARAJI AŞAMAZSA KANLI TERÖR OLAYLARI OLUR"



Burada bir cümlelik bir parantez açıyorum: (HDP yüzde 10'u geçemezse, korkarım ki başta Güneydoğu olmak üzere ülkenin pek çok yerinde kanlı olaylar çıkar ve terör çok canlar alır.)

Çölaşan kendindeki U dönüşüne kandisi bile inanamadı: "Bazen kendi kendime düşünürken, ya da arkadaşlarla konuşurken konu hep aynı yere geliyor!..

SİYASİ ÇIKARI PKK'YA YANAŞTIRDI

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de siyasi çıkar uğruna birleştiklerini itiraf eden ve HDP'ye oy dilenen Çölaşan "Apo'nun uzantısı olan HDP'den nefret ederdik. Şimdi AKP'nin elinden iktidarı söküp alma görevi adeta onlara verildi ve biz HDP'nin yüzde 10 barajını aşmasını dilemeye başladık!" ifadlerini kullandı.