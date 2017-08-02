Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı

Siirt merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:39
PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezi, Pervari ve Baykan ilçelerinin yanı sıra 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" yapmak suçlarından 39 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:39
  1. PKK
  2. kck
  3. siirt pkk
  • halimhalim34 dk önce
    Teroristi Yakalayın, besleyin, serbest bırakın sonra da kurşunu yeyin..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
  1. Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
  2. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları..
  3. 158 işgalci Yahudi daha Mescid-i..
  4. Korkutan açıklama yapıldı: Bu yüzyılın..
  5. Büyük birleşme için aşiretlerle..
  6. Borsa günü yükselişle tamamladı
  7. Savaşan bir Sufi lider: Şeyh Ömer Tall
  8. Özel bölge açıyorlar... O bölgede..
  9. Katar 7 savaş gemisi alıyor
  10. Terör örgütü PKK o plakalı araçları..
  11. Yeni hedeflerini açıkladılar:..
  12. Rıdvan Dilmen'den zehir zemberek..
  13. Su ne zaman içilir ne zaman içilmez
  14. PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı
  15. Karamollaoğlu'ndan sert tepki:..
  16. ABD'den Kuzey Kore çarkı: Pazarlık..
  17. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Çok..
  18. İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin..
  19. Erzurum'da otomobil çarpan yavru boz..
  20. Danimarka’da Türk Belediye Başkan..
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
PKK'dan sızma girişimi!
PKK'dan sızma girişimi!