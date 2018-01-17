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PKK'ya o ülkeden kötü haber! 10'a katlandı...

Türkiye'yi açıkça düşman olarak gören bölücü terör örgütü PKK'ya en çok sahip çıkan ülkelerden biri olan Almanya'da, teröristlere yönelik soruşturmalar artırıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:26
PKK'ya o ülkeden kötü haber! 10'a katlandı...

Almanya'da PKK destekçilerine yönelik soruşturmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan ve Almanya'da da yasaklı olan PKK örgütü ile bağlantılı Almanya'da 2013 yılında 15 soruşturma açılmışken bu sayının geçen yıl 130'a ulaştığı bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK'ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20'nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık bu sayının 2016 yılında 40'ı aştığına dikkat çekti. Haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı.

Almanya'da 1993 yılında yasaklanan PKK'nın Almanya'daki üye ve destekçileri cezai takibata tabi tutuluyor. Türkiye ise uzun süredir PKK yandaşlarına karşı harekete geçmediği gerekçesiyle haklı olarak Almanya'yı eleştiriyordu.

YENİ BİR PKK DAVASI BAŞLIYOR

Öte yandan PKK'nın Oldenburg kentinin bölge sorumlusu olduğu suçlamasıyla 43 yaşındaki bir kişinin bugün Celle'deki Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanıyor. Sanık Irak'ın kuzeyine seyahatler düzenlemek ve örgüte eleman toplanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Sanık hakkında "terörist bir örgütü desteklemek" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PKK'nın Almanya'daki siyasi kolu olarak nitelendirilen Almanya Demokratik Kürk Toplum Merkezi (NAV-DEM), örgüt bağlantısı olanlara dava açılmasını eleştiriyor ve "Kürt direnişinin suç gibi gösterildiğini" savunuyor.

14 BİN PKK SEMPATİZANI VAR

Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın faaliyetlerini izlediği PKK'nın militanları ve silah için her yıl Almanya'da milyonlarca euro bağış topladığı belirtiliyor. Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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