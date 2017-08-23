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PKK’ya o ülkeden çok sert uyarı… ‘Uzantılarını bile hedef alırız!’

İran Devrim Muhafızları, terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye ile yurt dışında ortak askeri bir operasyon planlamadığını ancak örgütün İran'a sorun çıkarması halinde, hangi noktada olduğuna bakmadan uzantılarını bile hedef alacağını açıkladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:02
PKK’ya o ülkeden çok sert uyarı… ‘Uzantılarını bile hedef alırız!’

Türkiye ile ortak operasyon yapılmasına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama yapan Devrim Muhafızları, " İran, sınırları dışında geniş kapsamlı askeri bir eylem yapmayı planlamıyor, ancak Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış her hangi bir örgüt İran sınırlarında en ufak bir güvenlik sorunu çıkarırsa çok sert ve şiddetli bir yanıtla karşılaşacaktır. Bunların uzantıları da hangi noktada olduklarına bakılmadan hedef alınacak" dedi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütleri, son iki sene içinde İran düşmanlarının desteğiyle İran toprakları içinde güvensizlik yaratmak için teşebbüste bulunsa da ciddi darbeler alarak herhangi bir başarı elde edemedikleri" belirtildi. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:02
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  • abdullahabdullah26 dk önce
    Insaallah iran isbirliginde samimidir.zira onlarinda iclerinde amerikan cikarlarina hizmet eden fetoculer var.Reisimize guvenin ve destek verin iste ozaman dunya barisi nasil saglanir gorun.darisi diger ulkere
  • abdoabdo34 dk önce
    tc abd ye bağlı sömürge bir devlettir. abd ne derse onu yapar. abd dostumuz kurban olsun pkk ya postumuz. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri .....
  • erdierdi48 dk önce
    Türkiye bu kelimeyi hala neden kullanamıyor....Yazzıklar olsun bizlere ve yööbeticilerimizeki ecdadımıza yakışamadık.....
  • HelalHelal51 dk önce
    İran'a helal olsun. Diyecek soz yok..
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