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PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır darbe! 44 terörist...

TSK, 16 Ekim'den bu yana Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlarda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:18
PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır darbe! 44 terörist...

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı üç terörist, Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiş Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 44’tür." denildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:18
  1. tsk
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