PKK'ya karşı yeni Kürt hareketi kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ilerleyişine karşı bölgedeki Kürtler ÖSO bağlantılı yeni bir oluşum teşkil etti. Kürt Selamet Hareketi adını taşıyan oluşumun bölgedeki muhalif gruplardan ve Türkiye'den de destek görüdğü ifade edildi.

Grup mensuplarının eski ÖSO askerlerinden ve komutanlarından oluştuğu belirtiliyor. Grup aynı zamanda ÖSO ve Ahraru'ş Şam gibi muhalif gruplardan da destek görüyor.

Söz konusu grubun Türkiye'nin hamleleriyle, bölgede YPG ilerleyişine engel olabilmek amacıyla teşkil edildiği dile getiriliyor. Bölgede Tahriru'ş Şam ve Ahraru'ş Şam benzeri gruplarda çok sayıda Kürt savaşçı bulunduğu biliniyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin ilerleyişine set çekebilmek için teşkil edilen Kürt ağırlıklı gruplar daha önce de kurulmuştu ancak bu grupların hiçbiri beklenen etkiyi gerçekleştirememişti. Söz konusu grubun da varlığının oldukça az olduğu ifade ediliyor.

Suriye'de faaliyet gösteren bazı ilim adamları da grubun oluşumunu tebrik eden bir açıklama yayınladı. Aralarında Abdurrezzak el Mehdi, Eymen Haruş, Ebu Muhammed es Sadık gibi isimlerin bulunduğu ilim adamlarının yayınladığı açıklamada Suriye'nin etnik ve mezhepsel şekilde bölünmesine karşı çıkıldı ve şu ifadeler kullanıldı: "Kuruluşlarıyla Kürt Selamet Hareketi'ndeki kardeşlerimizi tebrik ediyor ve bunu doğru zamanda doğru bir adım olarak görüyoruz."

Grubun Özgür Suriye Ordusu bayrağının yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağını andıran ancak üzerinde güneş yerine hilal şekli olan bir bayrağı kullanması da dikkat çekiyor.



Mepanews