PKK'ya karşı suikast timi kuruldu

İsimlerini bir hafta önce yayınladıkları Arapça bir bildiri ile duyuran Hareketül Kıyam Türkiye'de merak konusu oldu.

HARKETÜL KIYAM KİM?

PKK’lılara düzenledikleri operasyonlarla tanındılar. Resmi Twitter hesapları var. Operasyonlarını paylaşmaya başladılar. O görüntüler, profesyonelce ve büyük bir gizlilikle yapılmış operasyonlar halk direnişinin ötesi şüphesi uyandırıyor.

Kuzey Halep’te PKK/YPG İşgalindeki bölgelerde ortaya çıkan grup halkın başlattığı direniş hareketi “Hareketül Kıyam” olarak kendini tanıtıyor.

Fakat düzenlenen “kevatim” adı verilen susturuculu operasyonlar halktan öte profesyonel askerlerin bile özel eğitimini almadan yapamayacakları gizlilik ve profesyonellikte.

PKK ve YPG unsurlarına karşı bir çok operasyonu olan grup bunları büyük bir gizlilik ve profesyonellik içerisinde yapıyorlar. Gruptan hiç kimse ele geçirilebilmiş değil. PKK ‘nın Suriye uzantısı YPG’ye savaş ilan ettiğini açıklayan grup askerden çok istihbarat örgütü gibi çalışıyor.

fetihmedya