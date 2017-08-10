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PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına silah yardımı yapan Amerika, teröristlere istihbarat konusunda da destek sağlıyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi

Suriye'de yıllardır devam eden savaş, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

TERÖRİSTLERE SİLAH/MÜHİMMAT

Savaşın sonlandırılması için görüşmeler sürerken; Amerika, bölgedeki teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlamaya devam ediyor.

Barış yerine savaşı körükleyen Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye binden fazla TIR'la silah desteği sağladı.

ANLIK İSTİHBARAT

YPG'li teröristlerin sahada başarısını isteyen Amerikalılar, istihbarat konusunda da teröristleri yalnız bırakmıyor. Örgüte anlık bilgi sağlayarak çatışmaları istedikleri gibi yönlendiriyorlar.

ÖZEL DANIŞMANLAR DA VAR

Uydudan anlık görüntülerle hareket eden teröristler, Amerika'dan gönderilen özel danışmanlardan da bilgi alıyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
  1. PKK
  2. YPG
  3. ABD
  • MetinMetin58 dk önce
    Zaten pkk yi kuran abd yani buyuk seytandir.bunu devlette biliyor.halk ta biliyor.yuz senedir bu canavarlari bize cagdas uygarlik olarak tanitmaya calisanlar utansinlar ve bizden yani muslumanlardan ozur dileyerek tekrar allahin dinine iman etsinler
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