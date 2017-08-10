PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına silah yardımı yapan Amerika, teröristlere istihbarat konusunda da destek sağlıyor.10 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
Suriye'de yıllardır devam eden savaş, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.
TERÖRİSTLERE SİLAH/MÜHİMMAT
Savaşın sonlandırılması için görüşmeler sürerken; Amerika, bölgedeki teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlamaya devam ediyor.
Barış yerine savaşı körükleyen Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye binden fazla TIR'la silah desteği sağladı.
ANLIK İSTİHBARAT
YPG'li teröristlerin sahada başarısını isteyen Amerikalılar, istihbarat konusunda da teröristleri yalnız bırakmıyor. Örgüte anlık bilgi sağlayarak çatışmaları istedikleri gibi yönlendiriyorlar.
ÖZEL DANIŞMANLAR DA VAR
Uydudan anlık görüntülerle hareket eden teröristler, Amerika'dan gönderilen özel danışmanlardan da bilgi alıyor.