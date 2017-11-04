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PKK’ya haçlı koruması

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa ülkelerinde onlarca gösteri yaptı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:15
PKK’ya haçlı koruması

BURAK BATTAL / İSTANBUL Terörle mücadele ettiklerini iddia eden Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK’ya açıktan destek veriyor. Terör örgütü PKK, birkaç hafta içerisinde Almanya’da 20’den fazla gösteri yaptı. 16 Eylül’de düzenlenen Kürt Festivali, önceki yıllarda olduğu gibi PKK propagandasına dönüştürüldü. 17 Ekim’de terör örgütü yandaşları Almanya’nın Frankfurt kentinde teröristbaşı Öcalan’ın posterleri eşliğinde gösteri yaptı. Frankfurt Polisi 17 Ekim’deki PKK mitingine dair resmi Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Skandal paylaşımdaki, “Bu akşam ‘Öcalan’a Özgürlük ve Kürdistan’da Barış” konulu eylemde sizler için görevde olacağız” ifadeleri büyük tepki çekti.

DEVLET AJANSINDA ÖCALAN POSTERİ

Bir başka Avrupa ülkesi Fransa’da ise, Avrupa Konseyi binasının önündeki araç parkını 9-13 Ekim arasında düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu süresince PKK yandaşlarına tahsis etti.

Belçika’nın Brüksel kentinde ise PKK yandaşları son bir ay içerisinde beş kez terör örgütü paçavralarıyla gösteri düzenledi. Belçika polisinin göz yumduğu gösteri Türkiye düşmanlığına sahne oldu. 30 Ekim’de PKK yandaşları bu sefer Belçika’nın Genk şehrine bağlı Waterschei semtindeki Türk Kültür Ocağı’na silahlı saldırıda bulundu.

4 Ekim’de İsviçre’nin Basel kentindeki tren istasyonundaki reklam panolarında 5 dakikada bir olmak üzere “Öcalan’a özgürlük” yazılı ilan gösterildi.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:15
  1. PKK
  • TEKİNTEKİN18 dk önce
    PKK nın Hristiyan cemaatinin bir parçası olduğunu artık herkes kavrayabilirse çözüme daha çabuk ulaşılabilir.Dünyadaki tüm terör örgütleri yahudi yada hristiyanlar tarafından örgütlenmektedir.Neticede müslümanlar terörist damgası yer
  • Ömer halis Ömer halis 22 dk önce
    Türkiyenin avrupada işi yok .terör örgütü pkkyı alsın avrupa birliğine. Avrupa ve Amerikadostumuz değil bizim yani TÜRKİYEMİZİNbaş düşmanları
  • LutfiLutfi26 dk önce
    Allah planlarınızı başınıza çevirsin ey kafirler topluluğu. Bu dünyada geçirdiğiniz her saat size hesap gununde Allah'ın azabı olarak döner insallah
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp29 dk önce
    Sade Haçlı koruması değil ; güneş gibi ışık saçan bayrağa bakın ; o da Mason koruması / desteği / yardımı demektir ; asıl düşman / zehir içimizdedir ; dışarıdaki düşman ile savaşmak içtekinden daha kolaydır . . . Mason demek de Yahudi demektir . . .
  • HarunHarun40 dk önce
    Gosterilere katilanlarin esgalleri belirlenip turk vatandasligindan atilsinlar
  • AydınAydın50 dk önce
    Türkiyede hükümet değişse ve yeniden batının kıçını öpmeye başlasa bu olaylar hemen kesilir. Anadoludan tekrar bir babayiğit çıkıp mücadeleye başlasa yine yeni yeniden başlar. Onlara göre her daim Meşrutiyet ilanı halinde olmalıyız.Bizim ülkemizde onların adamları olmalı. Ama bizde de kabahat yok değil. Bugünkü ABD nin tarihinden bile uzun süredir adamları öpücük manyağı yapıp alıştırmışız.
  • AliVeliAliVeli1 sa önce
    Pkk nın bugüne kadar neden bitmediği kõkünün kurumadığının en büyük ispadı amerika ve avrupa Türküyeye istediğini yatırmak bõlmek için bir maşa olarak kullanıyor bu günde kadar gizli yapïyorlardı artık gizlemeye bile gerek duymuyorlar alanen korumaya aldılar maşalarını birlik beraberlik içinde olmalıyız ama adamlar o konudada ustalar haini yüzde yüz isabetle bir kumpasla parti genel başkanlığına getiriyorlar onunbununoğlu yüzlerini kara çıkartmıyor ülkeyi karıştırmak için her yolu deniyor terõr õrgütlerinden Geri kalmıyor korkunç nasıl anliyorlar genindenmi tipindenmi anlamadım
  • Harun Harun 1 sa önce
    Bence Türkiyedeki Kürtleri gitmek istedikleri Avrupadevletlerine göndersinler çünkü bir gün gelir bu insanlar onların ülkelerinde onlara baş kaldırırlar çünkü bunlar nankör insanlar bunlar vatansız vatanın kıymetini bilmeyen paranın satın aldığı yok olmaya mahkum zavallılar dahada ne deyim
  • yükselyüksel1 sa önce
    yaw haber bile yapmayın hatta mit müsteşarlığı özel çalışsın ne kadar sempatizan varsa onlarda sınır dışı edilsin...
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    asala'ya neden pkk diyoruzki?... niyetleri değişmediki farklı olsunlar!... biz burayı iyi okuyamadığımız için bügünlere gelindi... doğru okusaydık teröristbaşısı godesinde keyif cigarasını tutuşturamayacaktı herhalde!
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