PKK’ya haçlı koruması

BURAK BATTAL / İSTANBUL Terörle mücadele ettiklerini iddia eden Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK’ya açıktan destek veriyor. Terör örgütü PKK, birkaç hafta içerisinde Almanya’da 20’den fazla gösteri yaptı. 16 Eylül’de düzenlenen Kürt Festivali, önceki yıllarda olduğu gibi PKK propagandasına dönüştürüldü. 17 Ekim’de terör örgütü yandaşları Almanya’nın Frankfurt kentinde teröristbaşı Öcalan’ın posterleri eşliğinde gösteri yaptı. Frankfurt Polisi 17 Ekim’deki PKK mitingine dair resmi Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Skandal paylaşımdaki, “Bu akşam ‘Öcalan’a Özgürlük ve Kürdistan’da Barış” konulu eylemde sizler için görevde olacağız” ifadeleri büyük tepki çekti.

DEVLET AJANSINDA ÖCALAN POSTERİ

Bir başka Avrupa ülkesi Fransa’da ise, Avrupa Konseyi binasının önündeki araç parkını 9-13 Ekim arasında düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu süresince PKK yandaşlarına tahsis etti.

Belçika’nın Brüksel kentinde ise PKK yandaşları son bir ay içerisinde beş kez terör örgütü paçavralarıyla gösteri düzenledi. Belçika polisinin göz yumduğu gösteri Türkiye düşmanlığına sahne oldu. 30 Ekim’de PKK yandaşları bu sefer Belçika’nın Genk şehrine bağlı Waterschei semtindeki Türk Kültür Ocağı’na silahlı saldırıda bulundu.

4 Ekim’de İsviçre’nin Basel kentindeki tren istasyonundaki reklam panolarında 5 dakikada bir olmak üzere “Öcalan’a özgürlük” yazılı ilan gösterildi.