PKK'ya finans sağlayan 4 işadamına cezaevine gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle iş adamlarına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

PKK'YA FİNANS SAĞLADILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamları emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iş adamları Mehmet Ç., Celalettin B., Nihat S. ve Fırat B., "terör örgütü PKK'ya finans sağlamak" suçundan tutuklandı. Söz konusu isimlerden Celalettin B., inşaat sektörde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Nihat S. ise, gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. S'nin marketler zinciri bulunuyor. Mehmet Ç.'nin de inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği anlaşıldı.