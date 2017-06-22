İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'ya EYP'li saldırı

Terör örgütü PKK'nın ABD öncülüğünde başlattığı Rakka operasyonu sürüyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:46
PKK'ya EYP'li saldırı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ABD öncülüğünde yürüttüğü Rakka operasyonu sürüyor. 

İki terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG'nin şiddetli çatışmalarının devam ettiği kentte, iki terör örgütü ciddi kayıplar veriyor. 

Terör örgütü DEAŞ, Kadisiye kavşağı yakınlarında PKK zırhlı aracına El yapımı Patlatyıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda 4 PKK'lı teröristin öldüğü öğrenildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:46
  1. RAKKA
  2. PKK
  3. DEAŞ
  4. PKK zırhlı aracı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Yesinler, Birbirini Alçaklar. Sonuçta, İkiside Düşmanımiz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
  3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
  4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
  5. Türk askeri Katar'a gidiyor
  6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
  7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
  8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
  9. Esed askerleri Esir alındı...
  10. Türk tankları bugün o noktada..
  11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
  12. PKK'ya EYP'li saldırı
  13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
  14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
  15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
  16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
  17. Gül: Hükümetimiz olarak…
  18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
  19. Günün âyet ve hadisi
  20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
ABD’de uçaklar kalkamıyor!
ABD’de uçaklar kalkamıyor!