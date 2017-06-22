PKK'ya EYP'li saldırı
Terör örgütü PKK'nın ABD öncülüğünde başlattığı Rakka operasyonu sürüyor.22 Haziran 2017 Perşembe 00:46
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ABD öncülüğünde yürüttüğü Rakka operasyonu sürüyor.
İki terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG'nin şiddetli çatışmalarının devam ettiği kentte, iki terör örgütü ciddi kayıplar veriyor.
Terör örgütü DEAŞ, Kadisiye kavşağı yakınlarında PKK zırhlı aracına El yapımı Patlatyıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda 4 PKK'lı teröristin öldüğü öğrenildi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr