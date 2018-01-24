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PKK'ya darbe üstüne darbe! Bu kez Hakkari'de...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:16
PKK'ya darbe üstüne darbe! Bu kez Hakkari'de...

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin Dargeçit’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında dört roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Hakkâri Şemdinli kırsal alanında devam eden operasyonda ise, 19 Ocak tarihinde icra edilen topçu atışıyla bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer halis Ömer halis 22 dk önce
    vurun aslanlarım gebertin sizler vurdukça hain şer odakları çıkıp kendini belli ediyor ALLAH güvenlik güçlerimizi korusun güç kuvvet versin
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